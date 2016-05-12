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Мастер-класс для девочек по маникюру
Дата регистрации:
15 января 2019
15 января 2019
Деятельность:
Ссылка в каталоге:
http://2x2.su/catalog/company-7689
http://2x2.su/catalog/company-7689
Юридическое название:
Школа OH Nice
Школа OH Nice
Хватит экспериментов с черными, салатовыми и прочими раскрасками ногтей!
Хватит искать в интернете как и почем делать маникюр для девочек-подростков!
Хватит тратить время на объяснения о пользе и вреде маникюра для подростков!
Запишите вашу дочь на курс маникюра для детей от 11 до 16 лет в школе OH! Nice
По окончании курсов маникюра ваша девочка-подросток научится самостоятельно выполнять маникюр, выполнять дизайн дотсами и кистью. правильному сочетанию цветов и всему что необходимо девочке-подростку для правильного ухода за ногтями.
Адрес:
Москва, ул.Каширское Шоссе 19к1
Москва, ул.Каширское Шоссе 19к1
Режим работы:
Будни с 09 до 19
Будни с 09 до 19
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Сайт: ohnice.ru/master/
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Контакты отдела продаж ИД "2х2"
Телефон: +7 (4162) 20-19-35, 20-19-20
E-mail: office@2x2.su
E-mail: office@2x2.su