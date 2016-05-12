Мастер-класс для девочек по маникюру

Хватит экспериментов с черными, салатовыми и прочими раскрасками ногтей!

Хватит искать в интернете как и почем делать маникюр для девочек-подростков!

Хватит тратить время на объяснения о пользе и вреде маникюра для подростков!

Запишите вашу дочь на курс маникюра для детей от 11 до 16 лет в школе OH! Nice

По окончании курсов маникюра ваша девочка-подросток научится самостоятельно выполнять маникюр, выполнять дизайн дотсами и кистью. правильному сочетанию цветов и всему что необходимо девочке-подростку для правильного ухода за ногтями.